Россия предостерегла от начала гонки ракетных вооружений в Европе

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег от гонки ракетных вооружений в Европе.

Антонов прокомментировал заявления советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который заявил в среду о готовности США разместить гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты в Европе для сдерживания России.

«Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала. <...> Если Вашингтон действительно заинтересован в «реальном контроле над вооружениями», то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на европейском континенте», – заявил Антонов в комментарии, опубликованном посольством в Facebook.

Он назвал «конструктивной альтернативой» предложения президента Владимира Путина по деэскалации в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Россия готова к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира», – сказал Антонов.

Накануне советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон в случае надобности отправит в Европу гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.

Ранее президент Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Москве также выражали разочарование сигналами из Соединенных Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).

16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

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