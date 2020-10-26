Путин назвал условие отказа России от развертывания ракет 9М729

Россия готова не разворачивать ракеты средней дальности 9М729 в европейской части страны, но это возможно только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, заявил президент Владимир Путин.

Глава государтва сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое опубликовано на сайте Кремля.

«Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания в европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», – говорится в заявлении.

Глава государства подчеркнул, что Россия подтверждает приверженность мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока «в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства».

Также Путин заявил, что выход США из Договора является серьезной ошибкой, отказ Вашингтона от соглашения повышает риск гонки ракетных вооружений.

«Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации», – говорится в заявлении.

Кроме того, Путин подчеркнул, что с учетом неослабевающей напряженности по линии Россия – НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности. Президент подчеркнул, что необходимо укрепить региональную и глобальную стабильность.

«В этих условиях востребованы активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, а также снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений», – говорится в заявлении.

Также глава государства уточнил, что ДРСМД был важным элементом архитектуры международной безопасности. Особую роль договор играл в плане поддержания «предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере» на европейском пространстве, добавил он.

Путин отметил, что Россия готова к минимизации негативных последствий развала ДРСМД на принципах равной безопасности и учета интересов сторон.

«В целях содействия поиску компромиссных политико-дипломатических решений готовы к дальнейшим шагам по минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон», – сказано в заявлении.

Во вторник глава Пентагона США Марк Эспер заявил о намерении США нарастить число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии до уровня России и Китая.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. 4 марта президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД.

В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.