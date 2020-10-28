США пригрозили отправить в Европу гиперзвуковые ракеты

Вашингтон в случае надобности отправит в Европу гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

«Мы вышли из Договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет. (...) Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», – цитирует О'Брайена РИА «Новости».

Он добавил, что США ожидают проработки условия продлений СНВ-3 на один год. «Думаю, мы будем прорабатывать какой-то вариант процедуры верификации для этого годичного механизма. Но если мы решим вопросы верификации, думаю, мы будем способны перейти к сделке... Мы думаем, это в наших интересах», – сказал О'Брайен.

Он отметил, что предложения США по этой теме были переданы России в Женеве, ясность по этому вопросу должна появиться «в течение двух дней или двух недель».

Ранее президент Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Москве также выражали разочарование сигналами из Соединенных Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).

16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

В четверг госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выступил с утверждением, что Россия якобы согласилась на заморозку численности ядерного арсенала. После этого спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями заявил, что США не намерены продлевать ДСНВ (СНВ-3) без выполнения обозначенных Вашингтоном условий.

В тот же день спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о том, что возможное соглашение о временной заморозке ядерных арсеналов России и США должно включать механизм проверки.

В свою очередь Путин, выступая в четверг на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что безопасность России от отсутствия Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений не пострадает.