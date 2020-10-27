Европа захотела сотрудничать с Россией вне зависимости от санкций

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27 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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США грозят миру новым пузырем

Американские компании стоят больше, чем зарабатывают Richard Drew/AP/ТАСС
В США надулся новый пузырь – акции компаний стоят намного дороже, чем они в реальности зарабатывают. Если он взорвется, пострадает весь мировой рынок, рикошетом сильно ударит и по России. Легендарный инвестор-миллиардер ждет, что это произойдет не через годы, а уже через месяцы или даже недели. Каковы риски нового обвала на рынках акций и его вероятные последствия?  Подробности...
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Китайская угроза подталкивает США навстречу России

В ближайшее время Америка всерьез займется обкладыванием ракетами Китая Lin Huifen/Global Look Press
Россия по сути заявила США о готовности реанимировать погибший год назад договор о ракетах средней и малой дальности. Для воскрешения ДРСМД настал удобный момент – кто бы ни победил на выборах, Трамп или Байден, у США назревает конфликт с Китаем. И там как раз без крылатых ракет дело не обойдется. Америке надо поскорее уладить разногласия с Россией, и Москва предоставила Вашингтону эту возможность. Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Почему Армения терпит поражение в Карабахе

Азербайджан празднует победу над Арменией – и основания для этого действительно есть Алексей Куденко/РИА Новости
Исполнился ровно месяц с начала новой войны вокруг Нагорного Карабаха. Уже очевидно, что армянские войска вынуждены отступать. «На местности сложилась новая ситуация и Армении следует это учитывать», – заявляет президент Азербайджана Алиев, и это чистая правда. Почему армянская армия оказалась слабее и какие ошибки были ею допущены при подготовке к боевым действиям? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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На что готовы либералы ради выдворения Трампа из Белого дома

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Новостям надо верить далеко не всегда, и особенно им не надо верить, если речь идет о выборах в США. Вопреки тому, что говорят мейнстримные СМИ, Трамп одерживает, согласно большинству рейтингов, уверенную победу на выборах 3 ноября 2020 года. Подробности...

Украина превращается в страну феодалов

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Власть в регионах сосредоточилась в руках «работодателей» в широком смысле этого слова. Людей, от которых прямо или косвенно зависит работа ключевых предприятий региона. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как Екатерина II убеждала Потёмкина не отдавать Крым

Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
История и России, и Турции, и Крыма пошла по-иному. А все потому, что кроме освобождения от должности командующего Потёмкин предложил Екатерине невиданный план – отдать Крым туркам. Как складывалась эта загадочная страница русской истории? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

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Папа римский встал на сторону геев

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Европа захотела сотрудничать с Россией вне зависимости от санкций

    27 октября 2020, 13:05

    Текст: Евгения Шестак

    Европейская организация морских портов, а также представители мирового бизнеса и транспорта выразили надежду на восстановление сотрудничества с Россией на фоне введенных Евросоюзом новых антироссийских санкций из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщил президент Центра исследований Евразии и Средиземноморья, политолог Лоренцо Салимбени.

    Политолог в своей статье, опубликованной на сайте Центра исследований Евразии и Средиземноморья, напомнил, что в Вероне 22-23 октября состоялся XIII Евразийский экономический форум – вскоре после введения новых санкций Евросоюза против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. 

    Салимбени подчеркнул, что первая волна санкций, введенных против России, негативно отразились на импорте-экспорте в ЕС, в частности, между Италией и Россией. 

    «Эти санкции неоднократно возобновлялись (даже со стороны правительств, в которых заседали министры, высказывавшиеся против этих мер), а в последнее время они еще более ужесточились после события с Навальным, политиком, у которого, похоже, больше последователей за границей, чем на родине», – отметил он. 

    Также Салимбени добавил, что раскол между ЕС и Россией создает свободное пространство, в которое может «устремиться вновь набирающая силу экономика Китая». По его словам, восстановление Китая после периода закрытия уже достигло необыкновенных процентов роста ВВП на фоне рецессии, затронувшей остальной мир, «где наблюдаются лишь робкие признаки роста». 

    Президент Центра исследований Евразии и Средиземноморья в своей статье подчеркивает, что вице-президент Организации европейских морских портов (ЭСПО) выразил надежду на восстановление сотрудничества с Россией несмотря на все более ожесточенную экономическую конкуренцию между США и Китаем. 

    «Мы стали свидетелями парадокса новых поборников суверенитета в Европе, в попытке вернуть независимость от Брюсселя ломающих шапку перед новым господином, прося о помощи. Европа, наоборот, должна строить свою внешнюю политику, опираясь на собственные неотъемлемые ценности, последовательно и решительно. С двумя колоссами, но также и с Россией. Так она сможет восстановить авторитет и роль в Евразии; помочь этому региону обрести собственное измерение, благодаря которому он сможет снова задавать тон процессам на мировом уровне», – сказал он. 

    В то же время представители мира бизнеса и транспорта высказали надежды на возобновление российско-итальянских и российско-европейских отношений, которыми европейские институты не могут продолжать пренебрегать. Это в том числе требуется для того, чтобы не усугублять положение в экономике, которую еще сильнее может подорвать введение новых мер изоляции на фоне борьбы с коронавирусом.

    Ранее в Евросоюзе, Великобритании и США из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным ввели санкции против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ) и шести россиян.

    Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением, что блогер Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции. 

    6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Кремль подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. 

    Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим веществом, имеющим стопроцентную летальность.


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