Трамп назвал виновных в потере Украиной Крыма В Кремле отреагировали на слова Трампа о прогрессе по Карабаху США ввели санкции против российского химического института 23 октября 2020, 21:32 Текст: Алексей Дегтярев

Вашингтон ввел санкции против российского федерального государственного предприятия (ФГУП) «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ЦНИИХМ). Санкции ввели по американскому закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), передает ТАСС со ссылкой на сообщение минфина США. Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении России за инцидент с блогером Алексеем Навальным. Сообщалось, что санкции будут введены против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).

