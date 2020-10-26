Американские СМИ рассказали об уникальном супероружии России

Американские журналисты оценили российскую боевую экипировку нового поколения «Сотник», разрабатываемую госкорпорацией «Ростех». СМИ пишут, что она значительно повысит возможности пехотинцев.

Технологии, примененные в разработке, повысят осведомленность солдата о боевой обстановке, минимизируют физические затраты и уменьшат риск для жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на материал National Interest.

Разрабатываемая экипировка может быть интегрирована в систему микродронов, которые будут посылать информацию с бортовых камер на смотровой щиток солдатской каски или очки. Такая возможность сделает разработку «супероружием», считают авторы статьи. Также отмечается, что боевые экзоскелеты оснастят такими технологиями, как противоминная обувь, противорадиолокационный костюм и специальная ткань, позволяющая скрывать солдат от инфракрасного излучения.

Разработки перспективного оборудования будут длиться до 2023 года. Ожидается, что экипировка поступит в отдельные подразделения вооруженных сил в 2025 году, а к 2030 году ей оснастят уже всю российскую армию.

Напомним, в конце июня в Ростехе рассказали, что АО «ЦНИИТОЧШМАШ» в 2020 году планирует открыть опытно-конструкторские работы по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения «Сотник», который придет на смену «Ратнику».