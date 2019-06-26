Анонсирована разработка нового российского поколения боевой экипировки

В 2020 году ЦННИТОЧМАШ начнет разработку следующего за «Ратником-3» комплекта экипировки, об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

«АО «ЦНИИТОЧШМАШ» (входит в госкорпорацию Ростех) в 2020 году планирует открыть опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения. Комплект, который придет на смену «Ратнику», получит название «Сотник», – сообщили в корпорации, передает ТАСС.

В феврале в Ростехе рассказали, что корпорация ведет работу над боевой экипировкой «Ратник» четвертого и последующих поколений.

Напомним, «Ратник-2» зарекомендовал себя с хорошей стороны и в России, и за рубежом.

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