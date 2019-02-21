Российскую экипировку «Ратник» могут экспортировать на десятки миллионов долларов

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, к комплекту экипировки «Ратник» и ее отдельным элементам проявляют интерес иностранные заказчики.

«Речь идет о десятках тысяч элементов боевой экипировки, предназначенных на экспорт. Переговоры ведутся со странами различных регионов, в том числе и со странами Ближнего Востока. Портфель полученных коммерческих предложений от инозаказчиков превышает 30 млн долларов», – рассказал Чемезов.

Он сообщил, что «Ратник-2» зарекомендовал себя с хорошей стороны и в России, и за рубежом, передает ТАСС.

«Причем иностранных заказчиков интересует как целый комплект, так и отдельные ее элементы: бронежилеты, бронешлемы, рейдовые рюкзаки, ножи, общевойсковые жилеты, штурмовые комплекты и другое», – добавил глава Ростеха.

На выставке IDEX в Абу-Даби в этом году экипировку представили в песчаном цвете, который был успешно испытан в Сирии.

Ранее сообщалось, что бронежилет «Ратник-2» способен выдержать 10 попаданий снайпера. Также стало известно, что Ростех начал разработку микробеспилотника для комплектации экипировки третьего поколения.