Определен запас прочности бронежилета «Ратник-2»

Новый бронежилет «Ратник-2», предназначенный для экипировки солдат, способен выдержать 10 попаданий снайпера с расстояния 10 метров, рассказал директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.

Новый бронежилет планируется презентовать за рубежом во время оружейной выставки IDEX-2019, которая пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля, передает РИА «Новости».

«ЦНИИТОЧМАШ покажет экипировку солдата «Ратник-2». В ее состав входят отдельные элементы, которые имеют уникальные характеристики: бронешлем при минимальной массе обеспечивает защиту наибольшей площади головы солдата от осколков мин и гранат. Кроме того, масса российского шлема – один килограмм, в то время как вес его западного аналога 1,2-1,3 кг. Также в экипировке ЦНИИТОЧМАШ была разработана и применена специальная технология для изготовления бронепанелей, размещаемых в бронежилете. Такая панель выдерживает 10 попаданий бронебойно-зажигательных пуль из снайперской винтовки СВД, выпущенных с расстояния 10 метров», – сказал Кладов.

Он добавил, что при таких попаданиях пластина «не деформируется с обратной стороны, обеспечивая защиту от контузионных повреждений».

Ранее стало известно, что «Ратник-2» сумел выдержать попадание из снайперской винтовки СВД-С с дальности 100 метров. Также сообщалось, что бронежилет ни разу не смогли пробить во время боевого применения.