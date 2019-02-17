В России началась разработка беспилотника для боевой экипировки нового поколения

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) начал разработку микробеспилотника для оснащения им боевой экипировки третьего поколения, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Это современная «умная» система воздушной разведки на базе сверхлегкого беспилотного летательного аппарата. Она станет частью третьего поколения боевой экипировки «Ратник», а за счет применения уникальной технологии позиционирования и управления позволит подразделениям вести разведку даже при противодействии средств радиоэлектронной борьбы», – передает РИА «Новости» слова индустриального директора Ростеха Сергея Абрамова.

Беспилотник, который получат обладатели экипировки нового поколения, предназначен для оперативной воздушной разведки в интересах тактических подразделений. Это малогабаритный бесшумный дрон, который позволит следить за объектами противника с безопасного расстояния. Также беспилотник сможет находить цели, барражировать в заданной зоне, облетать указанную точку или рубеж.

Масса комплекса с навигационной аппаратурой и видеосистемой составит не более 1,5 кг, рабочий диапазон температур позволяет использовать дрон почти в любых климатических условиях.

Ранее сообщалось, что в экипировку «Ратник-3» будут интегрированы мини- и микроробототехнические комплексы, а также беспилотник для повышения осведомленности мотострелковых подразделений на поле боя.