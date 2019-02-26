Ростех рассказал о работе над «Ратником» с экзоскелетом, БПЛА и ИскИном

Ведется работа над боевой экипировкой «Ратник» четвертого и последующих поколений, концептуальное представление о которой можно получить из произведений фантастов, сообщил директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

Абрамов сказал, что у Ростеха есть достаточный «научно-техническим задел» для такой работы.

По его словам, «будут, наверное, какие-то роботизированные комплексы, не только с интеграцией туда искусственного интеллекта, но все-таки и с участием человека», передает ТАСС.

Кроме того, рассматривается применение активных экзоскелетов, микробеспилотников, а также нового вооружения.

Абрамов отметил, что писатели-фантасты нередко предсказывают направление развития технологий. По его словам, представить «Ратник-4» можно, основываясь на их книгах.