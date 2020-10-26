Экс-президент Киргизии Атамбаев объявил голодовку

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку в знак протеста против условий его содержания в СИЗО-1 Бишкека, сообщил в понедельник адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

«Атамбаева перевели из следственного изолятора ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он объявил голодовку. Сейчас Атамбаев находится в подвальном помещении, где раньше содержались приговоренные к высшей мере наказания – расстрелу. Там нет даже элементарных условий», – передает ТАСС слова адвоката.

Слесарев также отметил, что в понедельник он и второй адвокат экс- президента Замир Жоошев встречались с Атамбаевым, экс-президент содержится в помещении, где нет отопления и даже канализации. «Надо не забывать и про его проблемы со здоровьем, например, про скачки давления», – подчеркнул он.

Ранее Атамбаев был водворен в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, а принятое ранее решение суда об его освобождении под домашний арест признали незаконным.

Напомним, в Бишкеке с утра 5 октября вспыхнули беспорядки на центральной площади Ала-Тоо, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.