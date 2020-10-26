Преподавательницу в Петербурге убили и отрезали палец

Преподавательницу-биохимика из Санкт-Петербургского государственного технологического университета нашли убитой и с отрезанным пальцем, сообщил источник в силовых структурах.

«Тело преподавателя биохимии 1986 года рождения обнаружили в воскресенье в квартире дома на улице Димитрова (Фрунзенский район). У женщины повреждена шея и отрезана фаланга пальца», – сообщил источник РИА «Новости».

По предварительным данным, преступник отрезал палец для разблокировки смартфона. Возбуждено уголовное дело об убийстве, обстоятельства выясняются.

Серия жестоких убийств с расчленением произошли в Петербурге за последние два года, что привлекло большое внимание общественности и многочисленные шутки на тему «расчленинграда».

Напомним, в ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Соколов был доставлен в Москву в СИЗО «Бутырка», в декабре он прошел экспертизу в Центре психиатрии Сербского.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.