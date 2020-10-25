Рогозин заявил о бессмысленности лунной гонки

Лунная гонка между космическими мировыми державами доходит до определенного предела и становится бессмысленной, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы «Время» на Первом канале.

«Эта гонка идет до определенного предела, пока мы наконец-то не начинаем понимать, что она бессмысленна, потому что в любом случае опять наступает критерий единства», – передает слова Рогозина ТАСС.

Глава Роскосмоса отметил, что Россия готова оказать помощь другим странам, в том числе США, в освоении Луны. «Мы придем на помощь американцам, я думаю, что американцы не откажутся оказать нам помощь», – сказал Рогозин.

Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что Россия продолжит выполнять национальную программу по исследованию и освоению Луны, но не будет участвовать в навязываемой ей новой «лунной гонке».

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