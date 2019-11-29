Роскосмос отказался участвовать в новой «лунной гонке»

Россия продолжит выполнять национальную программу по исследованию и освоению Луны, но не будет участвовать в навязываемой ей новой «лунной гонке», заявил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.

«Лунные программы у нас есть и будут, но не в том ажиотаже и ритме, которые нам пытаются навязать другие страны», – передает РИА «Новости» слова Устименко.

23 мая Рогозин говорил, что пилотируемый полет к Луне и высадку на ней первых россиян планируется осуществить в 2030 году. При этом в Роскосмосе подчеркнули, что космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения без помощи центров управления на Земле.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, сможет ли Россия составить конкуренцию в лунной программе Китаю и США.

Напомним, в мае генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в лунной гонке с Соединенными Штатами, как это было во время холодной войны.

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