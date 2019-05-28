Рогозин выступил против лунной гонки с США

России не стоит участвовать в лунной гонке с Соединенными Штатами, как это было во время холодной войны, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мне кажется, нам нет смысла участвовать в лунной гонке по той модели, что была в период холодной войны. Да и сейчас новая лунная гонка – это, скорее, не соревнования держав, а гонка между республиканцами и демократами на Капитолии», – заявил Рогозин.

По его словам, для России Луна – «это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет». «Поэтому лучше делать дольше, но дешевле и рациональней с точки зрения компоновки разных элементов программы», – сказал он, передает РИА «Новости».

23 мая Рогозин говорил, что пилотируемый полет к Луне и высадку на ней первых россиян планируется осуществить в 2030 году. При этом в Роскосмосе подчеркнули, что космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения без помощи центров управления на Земле.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, сможет ли Россия составить конкуренцию в лунной программе Китаю и США.