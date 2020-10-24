В Турции произошел конфликт российского и местного бизнесменов

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24 октября, суббота | Последнее обновление — 19:26 | vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание
Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева
«Вирусологи должны изучать здоровых людей»
Российские ученые попали в зависимость от западных научных изданий
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Как спецназ ГРУ заработал свою легендарную репутацию
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Угрозы и вызовы коллективного Запада в отношении России, рост числа конфликтов на наших границах заставляют вспомнить, к чему привело уничтожение специальной (активной) разведки в СССР в конце 1930-х, перед самым началом Великой Отечественной. Подробности...
Увидеть Антарктиду – и умереть
Тимур Шерзад, журналист
24 октября 1911 года стартовала экспедиция Роберта Скотта к Южному полюсу. Конкуренцию в гонке за покорение Антарктиды Скотту составляла норвежская экспедиция Руаля Амундсена. Этому противостоянию предстояло стать самым мрачным и драматичным событием в истории континента. Подробности...
Мы слишком долго отступали, пора возвращать потерянное
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Если мы хотим, чтобы нас уважали, позиция России на международной арене должна быть жесткой. Наступательной и выгодной прежде всего для нас самих. Хватит оправдываться и сносить оскорбления, которые высказывают нам в лицо. Подробности...
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Убийца Чапаева на улице Чапаева
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»
Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержанаПодробности...
«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин РубинсПодробности...
Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего
Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнераПодробности...
11:19
Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту
Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.Подробности...
17:41
В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».Подробности...
17:23
В Омской области открыли «дом культуры на колесах»
В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.Подробности...
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