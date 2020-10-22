Путин назвал число погибших в Карабахе с начала эскалации конфликта

На сегодняшний день конфликт в вокруг Карабаха проявляется в худшем его варианте, с обеих сторон число погибших приближается в общей сложности к 5 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе «Валдай».

Глава государства отметил, что Россия на протяжении многих лет предлагала самые разные варианты урегулирования этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. Он подчеркнул, что даже если даже если 30 лет переговоры не дают результата, это не значит, что надо начать стрелять.

«Казалось, что еще чуть-чуть, и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент отметил, что трагедия заключается в гибели людей. «Много потерь обеих сторон. По нашим данным, с обеих сторон более 2 тыс. погибших уже, с одной стороны и другой. Общее число погибших приближается уже к 5 тыс.» – сказал Путин.

При этом глава государства отметил, что никто не заинтересован в урегулировании этого конфликта больше, чем Россия. «Для нас это особая ситуация. Да, создана группа в 92-м, по-моему, году, Россия, Франция, США как сопредседатели, на нас лежит ответственность за организацию переговорного процесса. Я уверен на 100%, что все участники процесса искренне стремятся к тому, чтобы ситуация была урегулирована, но никто в этом так не заинтересован, как Россия», – сказал президент, добавив, что для россиян «все это живое». «У нас это не только на глазах, это происходит в широком смысле с нашими людьми, с нашими друзьями, с нашими родственниками», – сказал Путин.

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Он рассказал, что в течение одного дня несколько раз говорит по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. «Мне бы очень хотелось, чтобы этот компромисс (по Нагорному Карабаху) был найден», – добавил российский лидер.

«Для нас и Армения, и Азербайджан – равные партнеры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном», – подчеркнул Путин.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, но позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин перечислял варианты реакции России на развитие ситуации в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.