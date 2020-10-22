В Госдуме перечислили возможные варианты действий России в Карабахе

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин перечислил варианты реакции России на развитие ситуации в Нагорном Карабахе.

По словам Затулина, именно Азербайджан и Турция нарушили мир в регионе, чтобы добиться военного реванша, поэтому, по мнению парламентария, им следует напомнить, какое государство является ведущей страной на постсоветском пространстве. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками признался, что не уверен на счет того, каким образом должна поступить Москва, но назвал несколько предполагаемых вариантов, среди которых оказалась десантная операция в Армении.

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской – не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады. Если потребуется, мы должны внятно объяснить Грузии, что если потребуется, то она должна спокойно воспринять, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению. Это решение вынужденное, потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры», – сказал Затулин в беседе с НСН.

Кроме того, депутат согласился с мнением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что конфликт пока не имеет дипломатического решения из-за действий Азербайджана. Парламентарий также выразил сожаление, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия России.

«Поэтому отчасти можно подтвердить то, что было сказано Пашиняном. <...> Мы теперь видим, что азербайджанская сторона меняет позицию и выступает за переговоры. При этом продолжая наступление и кулуарно выдвигая неприемлемые требования. Но внешне это выглядит проявлением миролюбия», – считает Затулин.

Накануне Анкара допустила отправку вооруженных сил Турции в Карабах по просьбе Баку.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

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