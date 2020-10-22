Волгоградцев с симптомами коронавируса протестируют на дому

В Волгоградской области для людей с симптомами коронавируса будет запущена экспресс-диагностика на дому для предотвращения осложнений заболевания, сообщил председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.

«Для того чтобы обеспечить быструю диагностику на дому, мы внедряем экспресс-диагностику антигена COVID-19. Это аналог ПЦР-диагностики, это мазок из зева и носа. И у постели больного в течение 30 минут определяется наличие в организме вируса», – цитирует РИА «Новости» Себелева.

По его словам, с 26 октября экспресс-тесты начнут проводить всем больным с симптомами COVID-19. Выявление коронавируса на ранних стадиях поможет уменьшить число тяжелых случаев, уточнил председатель комитета здравоохранения.

Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава Игорь Тюрин заявил, что делать компьютерную томографию (КТ) профилактически без назначения врача не стоит, надежным методом диагностики COVID-19 является ПЦР-тест.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 15 тыс. 971 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания.