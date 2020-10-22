Освобожденные из пиратского плена в Нигерии моряки прибыли в Москву

В Россию доставили четверых моряков, освобожденных из пиратского плена в Нигерии, трое из них являются российскими гражданами, сообщил представитель бизнесмена Олега Дерипаски.

«Сегодня в международном аэропорту Внуково приземлился самолет с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии», – цитирует ТАСС представителя бизнесмена.

В Москву прилетели три россиянина (Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин) и гражданин Украины (Александр Балашов). Моряков доставили из Стамбула, до этого в турецкую столицу их доставили из столицы Экваториальной Гвинеи Малабо.

В начале октября сообщалось, что захваченных в мае пиратами трех российских моряков в Экваториальной Гвинее удалось освободить. Захватившие российских моряков из Крыма и Севастополя пираты в Экваториальной Гвинее угрожали семьям заложников убить пленников.

В июле пираты взяли в заложники с борта танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе 13 членов экипажа, состоявшего из 19 граждан России и Украины. Сообщалось, что в заложники могли взять 15 человек. Посольство России в Нигерии проверяло данную информацию.

Позднее российские моряки, которых пираты похитили 17 июля в Гвинейском заливе с борта судна Curacao Trader, были освобождены в Нигерии.