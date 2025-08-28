В Липецке обсудили цифровизацию муниципалитетов России

Tекст: Дарья Григоренко

В Липецке прошла конференция «Цифровая трансформация муниципалитета», организованная в рамках проекта ВАРМСУ «Муниципальный диалог». Участие в мероприятии приняли главы муниципалитетов, члены Федеральной проектной команды «Цифровизация муниципального управления», руководители IT-служб и эксперты. Главной темой встречи стала разработка цифровой карты развития муниципального управления и обмен успешными решениями в цифровизации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе конференции подробно обсудили вопросы адаптации национальных стратегий цифрового развития к местным условиям, устранения разрыва между законодательством и реальной практикой, а также роль медиа и технологий искусственного интеллекта в социальной сфере.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в приветственном слове подчеркнул: «Стратегическая сессия по современным технологическим решениям и применению ИИ в управлении территориями проводится в Липецке не случайно. Недавно наш город получил награду за первое место в рейтинге индекса IQ крупных городов на федеральном уровне, благодаря успешной реализации цифровых проектов, которые помогают гражданам быстро и качественно решать свои вопросы... Особое внимание уделяется цифровой безопасности: внедрена платформа видеоаналитики, которая помогает раскрывать преступления и находить пропавших людей».

Проект ВАРМСУ предусматривает обмен инициативами между муниципалитетами, анализ лучших практик и привлечение федеральных экспертов-наставников для консультационной поддержки. Как отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, муниципальное сообщество внедряет новейшие решения, одновременно сохраняя приоритет личного общения с гражданами. Она подчеркнула, что площадки «Муниципальный диалог» и «Школа мэров» становятся центрами освоения передовых управленческих подходов.

Наставником Федеральной проектной команды «Цифровизация муниципального управления» назначен первый замгубернатора Липецкой области Александр Рябченко. Он сообщил: «Наша общая цель – создать детальную карту цифрового будущего муниципалитетов России. Эта карта станет ключевым ориентиром для принятия решений на местах, обеспечивая переход к более прозрачному, эффективному и открытому управлению». Рябченко отметил, что муниципальные служащие получили возможность обучения по трем направлениям: цифровые технологии, работа с данными и искусственный интеллект.

Стратегическая сессия конференции была посвящена разработке дорожной карты цифровизации муниципалитетов по ключевым направлениям: экономика, социальная сфера, транспорт, безопасность, взаимодействие с гражданами, управление. Представители городов поделились практическими кейсами, среди которых – платформа «Умный Саров» и система датчиков на крышках колодцев в Анивском округе для повышения безопасности. Эти решения демонстрируют востребованность цифровых технологий в управлении и социальной защите.

Конференция стала важным этапом для развития цифровых инициатив на муниципальном уровне, а внедрение новых решений способствует не только модернизации управления, но и улучшению качества жизни населения по всей стране.