Названа дата проведения выборов президента Республики Сербской

ЦИК Боснии и Герцеговины назначил выборы президента Республики Сербской

Tекст: Денис Тельманов

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о проведении досрочных выборов президента Республики Сербской 23 ноября, передает ТАСС. В опубликованном заявлении отмечено, что заседание ЦИК по этому вопросу состоялось сегодня.

«Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины на сегодняшнем заседании приняла решение о назначении и проведении досрочных выборов президента Республики Сербской. Голосование состоится в воскресенье, 23 ноября текущего года», – говорится в сообщении ведомства.

Республика Сербская является одним из двух административных образований Боснии и Герцеговины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Республики Сербской назначил дату референдума по вопросу об отношении к приговору суда Боснии и Герцеговины и отзыву мандата президента Милорада Додика.

Суд Боснии и Герцеговины отклонил апелляцию по решению об отзыве полномочий Милорада Додика как главы Республики Сербской. Власти Республики Сербской планируют провести в конце сентября голосование по вопросу доверия своему политическому курсу и полномочиям международных представителей.