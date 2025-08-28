Названа дата проведения выборов президента Республики Сербской

Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.2 комментария
ЦИК Боснии и Герцеговины назначил выборы президента Республики Сербской
Власти страны определили дату досрочного голосования за нового главу Республики Сербской, оно пройдет в ноябре.
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о проведении досрочных выборов президента Республики Сербской 23 ноября, передает ТАСС. В опубликованном заявлении отмечено, что заседание ЦИК по этому вопросу состоялось сегодня.
«Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины на сегодняшнем заседании приняла решение о назначении и проведении досрочных выборов президента Республики Сербской. Голосование состоится в воскресенье, 23 ноября текущего года», – говорится в сообщении ведомства.
Республика Сербская является одним из двух административных образований Боснии и Герцеговины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Республики Сербской назначил дату референдума по вопросу об отношении к приговору суда Боснии и Герцеговины и отзыву мандата президента Милорада Додика.
Суд Боснии и Герцеговины отклонил апелляцию по решению об отзыве полномочий Милорада Додика как главы Республики Сербской. Власти Республики Сербской планируют провести в конце сентября голосование по вопросу доверия своему политическому курсу и полномочиям международных представителей.