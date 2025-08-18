Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Додик объявил о проведении референдума о доверии руководству в Республике Сербской
Власти Республики Сербской намерены организовать в конце сентября голосование по вопросу доверия своему политическому курсу и полномочиям международных представителей.
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о проведении референдума о доверии руководству региона в конце сентября, передает ТАСС.
По его словам, жители Сербской смогут высказаться по поводу поддержки политического курса властей и выразить отношение к участию международного представителя Кристиана Шмидта в принятии ключевых решений в стране.
Додик подчеркнул: «Мы требуем уважения и свободы, которые будут достигнуты через референдум. Вот наше послание: верните нас к Дейтонскому мирному соглашению. Мы выскажем свое мнение на референдуме, который состоится в конце сентября».
Он отметил, что руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта как высокого представителя международного сообщества и намерено провести голосование для подтверждения своей позиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Радован Вишкович покидает пост премьера Республики Сербской, а в ближайшее время будет сформирован новый состав правительства.
Ранее Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отозвала мандат Милорада Додика и назначила досрочные выборы.
Напомним, что Милораду Додику назначили год тюремного заключения и шесть лет запрета на занятие политической деятельностью.