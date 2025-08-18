Додик объявил о проведении референдума о доверии руководству в Республике Сербской

Tекст: Ольга Иванова

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о проведении референдума о доверии руководству региона в конце сентября, передает ТАСС.

По его словам, жители Сербской смогут высказаться по поводу поддержки политического курса властей и выразить отношение к участию международного представителя Кристиана Шмидта в принятии ключевых решений в стране.

Додик подчеркнул: «Мы требуем уважения и свободы, которые будут достигнуты через референдум. Вот наше послание: верните нас к Дейтонскому мирному соглашению. Мы выскажем свое мнение на референдуме, который состоится в конце сентября».

Он отметил, что руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта как высокого представителя международного сообщества и намерено провести голосование для подтверждения своей позиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Радован Вишкович покидает пост премьера Республики Сербской, а в ближайшее время будет сформирован новый состав правительства.

Ранее Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отозвала мандат Милорада Додика и назначила досрочные выборы.

Напомним, что Милораду Додику назначили год тюремного заключения и шесть лет запрета на занятие политической деятельностью.