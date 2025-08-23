Парламент Республики Сербской назначил референдум по мандату Додика

Tекст: Антон Антонов

Референдум состоится 25 октября, соответствующее решение поддержали 50 из 65 присутствовавших депутатов. Вопрос будущего референдума гласит: «Принимаете ли решения неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?» – передает РИА «Новости». http://ria.ru/ со ссылкой на Радио и телевидение Республики Сербской.

Также парламент отклонил возможность проведения досрочных президентских выборов из-за приговора суда и решения ЦИК, призвав политические партии и деятелей не участвовать в таких выборах. За это решение проголосовали также 50 депутатов.

Оппозиционная Сербская демократическая партия раскритиковала власть за множественные безрезультатные анонсы референдумов о выходе Республики Сербской из состава БиГ.

Додик ранее призвал депутатов объединиться для защиты прав республики по Дейтонскому мирному соглашению и предложил принять закон о наделении полномочиями республиканского избиркома по организации президентских выборов.

Он предложил оппозиции в Народной Скупщине уйти с президентского поста, если будет принят закон о том, что выборы президента Республики Сербской организует избирком РС, а не Центральная избирательная комиссия в Сараево.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Додик объявил о проведении в сентябре плебисцита о доверии власти Республики Сербской. В декабре планируется провести референдум по вопросу выхода республики из состава Боснии и Герцеговины.

Таков ответ сербов на решение суда в Сараево, который в феврале заочно приговорил президента РС к году тюрьмы и шести годам запрета на политическую деятельность за «неисполнение решений верховного представителя по БиГ», которого Додик называет «самозванцем».

В начале августа ЦИК Боснии аннулировал президентский мандат и требует, чтобы глава республики сдал дипломатический паспорт до 8 сентября, а после этого собирается объявить в РС новые выборы.

