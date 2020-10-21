Глава Минздрава Германии заболел коронавирусом после встречи с Меркель

У министра здравоохранения Германии Йенса Шпана выявлен коронавирус, сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Глава ведомства находится дома на самоизоляции. У него проявляются «симптомы простуды», передает ТАСС.

Шпан стал первым членом правительства ФРГ, который заразился коронавирусом. Причем в среду он принимал участие в заседании правительства Германии во главе с Ангелой Меркель в Ведомстве федерального канцлера.

В министерстве здравоохранения заверили, что все лица, которые находились в контакте со Шпаном, проинформированы о заражении главы Минздрава.

Ранее Шпан заявил, что в Германии хотели бы знать больше о российской вакцине от коронавируса.