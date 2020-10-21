Парламент Киргизии одобрил кандидатуру Зулушева на должность генпрокурора

Парламент Киргизии одобрил кандидатуру депутата Курманкула Зулушева на должность генпрокурора страны.

Парламентарии единогласно высказались за кандидатуру Зулушева. Ранее парламент принял отставку бывшего генерального прокурора Откурбека Джамшитова, передает РИА «Новости».

Ранее ЦИК Киргизии назначил 20 декабря датой повторных выборов в парламент.

Напомним, на фоне беспорядков президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.

Накануне он подписал указ о назначении себя и.о. президента Киргизии.