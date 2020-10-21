Главный инфекционист Минздрава оценил эффективность перчаток

Ношение перчаток для защиты от коронавирусной инфекции является «избыточной мерой», вместо этого лучше пользоваться антисептиками для рук, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Медик пояснил, что неправильное использование перчаток может даже нанести вред здоровью.

«Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования. Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, это было бы идеально, но далеко не все же так поступают. Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски», – передает слова Чуланова НТВ.

Эксперт уточнил, что коронавирус в 90% случаев передается воздушно-капельным путем, поэтому все без исключения должны носить маски. Контактным путем вирус передается только в 10% случаев. По словам Чуланова, «эти 10% значительной роли не играют».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России растет число выявленных случаев коронавируса, остановить распространение COVID-19 можно только соблюдая все меры безопасности.

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