Полиция установила, кто помогал бежать осужденному за убийство журналистки датчанину

Пытавшийся сбежать из заключения осужденный за убийство журналистки датчанин Петер Мадсен получал помощь от сокамерников, сообщили в полиции Копенгагена.

«Петеру Мадсену, пытавшемуся сбежать из тюрьмы, предъявлены обвинения в попытке побега, захвате заложников и угрозах. Обвиняемый признает все обвинения», – сообщило издание Jyllands-Posten со ссылкой на полицию Копенгагена, передает РИА «Новости».

Правоохранители считают, что Мадсен получал помощь от одного или нескольких сокамерников. «Их личности пока не известны властям», – уточнили правоохранители.

Дело Мадсена планируется слушать в суде в закрытом режиме.

Во вторник осужденный пожизненно за убийство шведской журналистки датчанин Петер Мадсен сбежал из тюрьмы в пригороде Копенгагена. Он угрожал охране тюрьмы пистолетом и бомбой, а также захватил в заложники женщину-психолога. Охрана выпустила заключенного из тюрьмы, чтобы не подвергать опасности жизнь заложника.

Напомним, в апреле 2018 года суд Копенгагена приговорил Мадсена, владельца подлодки Nautilus, к пожизненному сроку за убийство шведской журналистки Ким Валль.

Прокуратура считает, что Мадсен задушил шведскую журналистку Ким Валль или перерезал ей горло и что он планировал это преступление. Сам изобретатель утверждает, что произошедшее стало результатом несчастного случая, и не отрицает при этом, что это он расчленил тело журналистки.