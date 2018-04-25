Владельцу подлодки Nautilus дали пожизненное за убийство журналистки

Суд Копенгагена приговорил датского изобретателя Петера Мадсена, владельца подлодки Nautilus, к пожизненному сроку за убийство шведской журналистки Ким Валль.

Приговор в среду вынесла председатель суда Анетт Бюрке, заседание транслировалось многими датскими и шведскими СМИ, передает РИА «Новости».

На пожизненном заключении Мадсена настаивало гособвинение. Адвокат подсудимого Бетина Хальд Энгмарк заявила, что прокуратуре не удалось доказать вину ее клиента в убийстве журналистки.

Ранее Мадсен рассказал, что погибшая пострадала из-за перепада давления в подлодке. Изобретателю было предъявлено обвинение в убийстве журналистки в январе.

Напомним, в августе 2017 года стало известно о том, что частная подводная лодка Nautilus, принадлежащая изобретателю Петеру Мадсену, затонула. На борту в этот момент находились владелец подлодки и шведская журналистка Ким Валль.