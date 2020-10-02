Байден проверился на коронавирус Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября 2020, 20:19 Текст: Алексей Дегтярев

В Венесуэлу доставили первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщила вице-президент страны Дэлси Родригес. «Мы получили от нашей братской страны России первую партию вакцин Sputnik V», – сказала Родригес, выступая в аэропорту Каракаса, куда прибыл российский самолет, передает РИА «Новости». Родригес уточнила, что Венесуэла станет первой страной в западном полушарии, которая будет принимать участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины. В сентябре Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины, выпущенные для гражданского оборота. Кроме того, 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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