Россиянин погиб в отеле в Турции Генконсульство в Анталье выясняет обстоятельства ДТП, в котором могли пострадать россияне 2 октября 2020, 10:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Генконсульство России в Анталье выясняет обстоятельства произошедшей на юге Турции аварии, в которой могли пострадать россияне, сообщил представитель дипмиссии. «Мы находимся в контакте с турецкими правоохранительными органами, выясняем обстоятельства произошедшего», – передает ТАСС слова представителя дипмиссии. О ДТП с участием туристического автобуса с россиянами ранее сообщила газета «Миллиет». Напомним, ранее в пятницу СМИ сообщили, что житель Татарстана погиб в номере турецкого отеля из-за неисправного окна. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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