Россиянин погиб в отеле в Турции

Житель Татарстана погиб в номере турецкого отеля из-за неисправного окна, сообщили СМИ.

Как передает портал НТР-24, дочь погибшего рассказала, что их номер находился под мансардой, где было установлено специальное автоматическое окно, которое внезапно спустилось и зажало мужчину.

«Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся», – сказала она.

По словам девушки, администрация не оказала им никакой помощи. Семья погибшего собирается доказать, что его смерть произошла по вине руководства отеля.

Напомним, ранее ребенок из России погиб в результате несчастного случая на отдыхе в Кемере.

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