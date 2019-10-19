Девочка из России погибла в Турции

Ребенок из России погиб в результате несчастного случая на отдыхе в Кемере.

Семья, состоящая из четырех человек (родители, сын и дочь) арендовала трехместный электрический велосипед, чтобы отправиться в каньон Гейнюк, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DHA.

Глава семейства не справился с управлением на горной дороге; велосипед сорвался в пропасть, взрослые и старший ребенок отделались ушибами, а девочка получила тяжелые травмы.

Пострадавших россиян увидел местный житель. Он отвез их в больницу, однако ребенок скончался на руках врачей.

Отметим, что с начала туристического сезона в Турции скончались 88 россиян. В том числе участились случаи ДТП с туристическими автобусами, а также аварии на пешеходных переходах.

Так, например, в одном из отелей в Турции повар пролил горячее масло на зрителей, пострадали два ребенка из Екатеринбурга. До этого умер россиянин, пострадавший во время прогулки на парашюте.