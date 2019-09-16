Пострадавший во время парасейлинга россиянин умер в Турции

Россиянин, летавший на парашюте за катером в Турции, скончался от полученных при падении травм, сообщило генконсульство России в Анталье.

«Российский гражданин, несмотря на усилия врачей, скончался вчера от полученных травм», – сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что в результате происшествия пострадала мать погибшего. Ее выписали из больницы в воскресенье, отметили в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что в больницу Антальи госпитализировали двух граждан России, которые пострадали во время прогулки на парашюте за катером. Во время инцидента оборвался трос, державший купол, россияне рухнули на землю с большой высоты.

После этого правоохранители арестовали владельца компании, занимающейся этим видом туристических услуг, и сотрудника фирмы.