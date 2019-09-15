Парашют с российскими туристами в Турции оторвался от катера

В больницу Антальи госпитализированы два гражданина России, которые пострадали во время прогулки на парашюте за катером – оборвался трос, державший купол, россияне рухнули на землю с большой высоты.

После того, как трос оборвался, людей стало уносить на пальмы на берегу. Веревки зацепились за деревья, туристы рухнули на землю, сообщает «Первый канал», публикуя видео инцидента.

Россияне госпитализированы в больницу Антальи. В генконсульстве сообщили, что один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Во время полета, судя по кадрам, дул сильный ветер, однако полет разрешили.

В 2017 году сообщалось, что в Турции во время прыжка с парашютом погибла 26-летня россиянка – она прыгала с высоты 1,7 тыс. метров и потеряла управление при посадке в районе пляжа.