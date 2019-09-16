После ЧП с россиянами в Турции арестованы двое местных жителей

В Турции арестованы двое местных жителей после происшествия с россиянами, пострадавшими при катании на парашюте за катером, сообщают СМИ.

Правоохранительные органы арестовали владельца компании, которая занимается этим видом туристических услуг, и одного из сотрудников фирмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Напомним, В больницу Антальи госпитализированы два гражданина России, которые пострадали во время прогулки на парашюте за катером. Во время инцидента оборвался трос, державший купол, россияне рухнули на землю с большой высоты.