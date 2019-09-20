Отец пострадавших в Турции детей пожаловался на поведение россиян

Во время ужина в отеле в турецком поселке Кестель повар пролил горящее масло на зрителей, в результате чего несколько человек, включая двух детей из Екатеринбурга, получили сильные ожоги. Отец пострадавших мальчиков возмутился поведением россиян, ставших свидетелями инцидента.

«Это был ад, вы не представляете, как ребенок орал, когда горел. (…) А наши туристы снимали это на камеры», – приводит слова отца пострадавших детей «Царьград».

Два мальчика, трех с половиной и десяти лет, получили серьезные травмы. У одного ожоги 2-й и 3-й степеней, у него обожжено 27% поверхности тела. Второй мальчик находится в менее тяжелом состоянии, у него обгорели рука и голова.

По словам мужчины, туристы из Германии и Голландии сразу бросились на помощь, а вот россияне снимали происходящее на свои камеры.

Пока оба ребенка еще несколько дней будут находиться в больнице под капельницами. После того как врачи дадут разрешение, семья сразу же вылетит обратно в Россию. В екатеринбургском аэропорту Кольцово их встретит скорая помощь, и мальчиков доставят в ожоговый центр.

Житель Екатеринбурга добавил, что турецкий отель взял ответственность на себя, детей разместили в одной из лучших клиник, полностью оплатив лечение. Кроме того, они оплатили перелет отца в Россию и дальнейшее пребывание детей в больнице уже в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что с начала туристического сезона в Турции скончались 88 россиян. В том числе участились случаи ДТП с туристическими автобусами, а также на пешеходных переходах.