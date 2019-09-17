В МИД объяснили частую гибель россиян в ДТП в Турции

Большое количество россиян в Турции получают травмы и погибают в ДТП на пешеходных переходах из-за того, что местные водители не всегда соблюдают правила дорожного движения, заявил советник консульского департамента МИД России Антон Скворцов.

«Несчастные и смертельные случаи в Турции зачастую связаны с легкомысленным поведением самих туристов. Максимально, что можно сделать – это усилить информированность самих туристов пред поездкой, в том числе, в Турцию», – передает его слова РИА «Новости».

Он заметил, что человек уже в самолете начинает ощущать себя на отдыхе, расслабляется и забывает про меры безопасности. Из-за этого он позволяет себе то, что в России не позволил бы.

«В последнее время мы фиксируем рост ДТП в Турции с участием наших граждан, где россияне выступают в качестве пешеходов. Зачастую совершаются наезды на туристов в то время, когда они находятся на пешеходном переходе. Объясняется это тем, что россияне привыкли к тому, что в нашей стране водители уступают дорогу людям на пешеходных переходах, а в Турции такого нет», – сказал дипломат.

Он заметил, что довольно большой процент погибших в Турции – люди пожилого возраста.

«Людям такой категории и женщинам на последних месяцах беременности следует с некоторой опаской отправляться в дальние путешествия и быть готовым к тому, что может произойти ухудшение здоровья. Следующей категорией в зоне риска остаются дети, которые по недосмотру родителей оказались без должного надзора», – сказал Скворцов.

Дипломат также выразил сожаление, что СМИ не всегда показывает ситуацию объективно, из-за чего происходит неверная оценка положения дел.

Ранее сообщалось, что с начала туристического сезона в Турции скончались 88 россиян. В том числе участились случаи ДТП с туристическими автобусами, а также на пешеходных переходах.