Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал решение сделать последний день 2021 года нерабочим, однако, считает он, остальные январские каникулы необходимо сократить.

«31 [декабря], конечно, никто не работает, хотя рабочий день всегда был. Я, например, за [то, чтобы 31 декабря был выходным], но при одном условии: что мы остальные десять дней сократим. Идеально – это когда с 31 декабря на 1 января встретили Новый год, 2 января пришли на работу. А когда мы к тем десяти дням, которые у нас уже есть, добавили еще один, это, конечно, перебор. Но в плане эффективности, 31 декабря никто никогда не работал. Даже в самые суровые советские времена было так. Это правильное решение, что тень на плетень навалилась, а вот все остальное я не согласен», – передает радиостанция «Говорит Москва» слова политика.

Также Онищенко пояснил, что длительное время отдыха негативно сказывается на работоспособности россиян. По его мнению, в новогодние праздники большая нагрузка выпадает на долю врачей.

«Длительные безумные выходные – это то, что приводит к тому, что мы с вами выходим из этих выходных переевшие, многие на хорошем фоне постоянно пьют, едят. В этот период увеличиваются резко травмы автомобильные, травмы бытовые, травмы, связанные со всякими петардами и так далее. Любую больницу в любом регионе посмотрите. Самый главный показатель – наш «Склиф». Если все отдыхают, то для наших врачей неотложной помощи это самые тяжелые дни», – добавил он.

Напомним, Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря в следующем году будет выходным.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина россиян (48%) положительно относится к предложению Министерства труда и соцзащиты сделать 31 декабря выходным.

В целом около 54% респондентов в разной степени проинформированы о данной инициативе, чаще всего это россияне в возрасте 45 лет и старше. При этом 46% участников опроса заявили, что впервые слышат об этом, чаще 18-24-летние.