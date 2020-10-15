Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также обстановку в Сирии и другие вопросы.

«Министры подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования проблемы. Подтверждена необходимость неукоснительного выполнения положений Московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской республики и республики Армения от 10 октября», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также Лавров отметил необходимость в незамедлительном установлении режима прекращения огня и согласования механизмов контроля за соблюдением режима. Глава российского МИД акцентировал внимание на важность согласования шагов по возобновлению переговоров в рамках механизмов Минской группы ОБСЕ с прицелом на достижение реальных результатов.

«Затронуты другие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая положение дел с выполнением резолюций СБ ООН по Сирии и Ливии, а также урегулирования внутриукраинского конфликта на основе Минских договоренностей. Состоялся обмен мнениями о взаимодействии в Организации Черноморского экономического сотрудничества и в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО», – отмечается в сообщении.

В четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что наиболее приемлемым для Баку разрешением карабахского конфликта является военно-политический путь. Также он сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль до 40 населенных пунктов с начала боевых действий.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.