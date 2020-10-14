ФСБ опубликовало документы о зверствах латышских карателей в годы войны

Взгляд
14 октября, среда  |  Последнее обновление — 08:51  |  vz.ru
Разделы

Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
Перейти в раздел…

Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и почему срывает перемирие в Карабахе

Боевые действия в Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное перемирие PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE/
Reuters
Достигнутое в карабахском конфликте перемирие явно срывается – и есть масса признаков того, что боевые действия продолжает Азербайджан. За которым, в свою очередь, стоит Турция, и именно Анкара осталась крайне недовольна заключенным в Москве перемирием. Чем недовольно турецкое руководство и как оно пытается отомстить Москве? Подробности...
Перейти в раздел…

Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
Перейти в раздел…

Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Попросим же Творца истории и судьбы о почти невозможном успехе Трампа 3 ноября, ну а если не выйдет, и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра – приготовимся к трудностям. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
В любом случае – всё равно окажемся в одной лодке. Вопрос, в какой – в той, где все равно застрессованы требованиями быть вечно молодыми и нереалистично прекрасными, или где все сами живут как хотят и дают жить ближнему. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Соцсети готовятся к битве за демократию

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Инфодемия, захватившая социальные сети весной, обнажила ряд проблем с модерацией западных социальных интернет-площадок. Но то, что вначале принимали за безобидные ошибки алгоритмов, со временем приобрело четкие черты откровенной цензуры. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...

На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
Подробности...

На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Что страшнее – карантин или коронавирус?
  • Карантин

  • Коронавирус
Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
  • Возросла

  • Снизилась

  • Не изменилась
Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
  • С опаской

  • С раздражением

  • С агрессией

  • С равнодушием

  • С пониманием

  • С одобрением

  • Иначе (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: «Союз» с самым быстрым пилотируемым кораблем стартовал с Байконура
    Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей Познер оценил эффект антироссийских санкций из-за Навального Названа особенность «осеннего подъема» коронавируса США собрались развернуть ракеты средней и меньшей дальности из-за Китая
    Госдеп раскритиковал избрание России в СПЧ ООН Россиян обязали иметь справку по COVID-19 при въезде в Белоруссию ЦБ объяснил разницу между криптовалютами и деньгами Прогуливающаяся в ТЦ без маски Малышева возмутила подписчиков
    Россия опровергла заявление о «джентльменском соглашении» с США по СНВ-3 Главы МИД Турции и Швеции поругались на пресс-конференции В Финляндии появится наказание за рассылку эротических фото Пожарный ответил на заявление Самбурской о «мужчинах с низкой зарплатой»

    Главная тема


    Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

    иностранное финансирование


    Россия предложила Госдепу раскрыть получателей американских денег

    «Соглашения Артемиды»


    НАСА призвало Россию признать предлагаемые США принципы освоения космоса

    американские методы


    Киссинджер призвал проделать с Китаем сработавший против СССР трюк

    Видео

    гиперзвуковая ракета


    Как сделать «Циркон» сверхоружием против США

    «эффект Манделы»


    Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

    выборы в сша


    Трампа могут изгнать из Белого дома силой оружия

    Медицинская трагедия


    Врачи и медсестры бегут из Латвии

    42-й ММКФ


    Дарья Митина: Мировое кино все больше ненавидит капитализм

    герои детства


    Алексей Зензинов: Советские мальчики были готовы погибнуть на справедливой войне

    турецкая экспансия


    Геворг Мирзаян: Грузия станет следующей жертвой Турции на Кавказе

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Что страшнее – карантин или коронавирус?

    ФСБ опубликовало документы о зверствах латышских карателей в годы войны

    14 октября 2020, 08:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Латышские каратели, в годы Великой Отечественной войны в рядах эсэсовцев участвовавшие в геноциде мирных граждан, после войны объединялись в ряды «лесных братьев» и под руководством бывших гитлеровских диверсантов продолжали систематический террор в отношении жителей Латвийской ССР, свидетельствуют архивные материалы УФСБ по Владимирской области.

    ечь, в частности, идет об обвинительном заключении, вынесенном министерством государственной безопасности ЛатССР в декабре 1948 года в отношении почти 20 человек. Они обвинялись в измене Родине, совершении терактов и призывах к свержению государственного строя, передает РИА «Новости».

    Как отмечалось в обвинении, после разгрома гитлеровской Германии на территории Курляндии (западная часть Латвии) остались многие служащие нацистских карательных органов, участники диверсионных и террористических организаций, которые, перейдя на нелегальное положение, объединялись в банды, ставившие своей целью продолжение борьбы против СССР путем диверсий, террора, грабежей и т.д.

    Одну из таких бандвозглавил бывший член разведывательно-диверсионной организации «Ягдфербанд-СС Остланд» Юрис Круст, указывалось в обвинении. «Ягдфербанд-СС Остланд» была в годы войны создана германской разведкой для подрывной работы. Организация комплектовалась членами латышских формирований, входивших в состав курляндской группировки немецких войск, участниками военно-фашистской организации «Айзсарги», полицейскими и немецкими пособниками. Подавляющее большинство из них прошло подготовку в германских разведывательных школах и на специальных курсах при штабе Латышского легиона СС.

    Банда Круста только в 1947-1948 годах совершила свыше 50 террористических и бандитских актов, отмечалось в обвинении. Так, в мае 1947 года бандиты убили участкового милиции Лутринськой волости Кулдигского уезда Бумелиса, в августе того же года – офицера Советской армии Зайкова, а в сентябре намеревались уничтожить министра совхозов Латвийской ССР Вациетиса, но по ошибке напали на машину министерства государственной безопасности ЛатССР и убили одного человека.

    Продолжая чинить расправы, бандиты Круста в ноябре 1947 года совершили налет на один из хуторов Кулдигского уезда, где убили председателя местного волостного исполнительного комитета, участкового уполномоченного милиции и трех советских активистов, ранили шесть человек, из которых двое впоследствии скончались.

    В апреле 1948 года той же бандой был зверски повешен депутат Яунмуйжского сельсовета Лутриньской волости Бабрис, расстреляны двое комсомольцев и один депутат того же сельсовета.

    По делу банды Круста-Фрейманиса проходило и более полутора десятков их пособников из числа граждан Латвии, оказывавших помощь преступникам. Многие латышские каратели из числа участников «Самоохраны» в ходе Великой Отечественной войны вошли в состав Латышского легиона СС.

    К настоящему времени установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности.

    Латышские каратели в составе прочих подразделений уничтожали мирное население и в других областях СССР. В мае прошлого года Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту геноцида в 1941-1943 годах в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область).

    Там в годы Великой Отечественной войны нацистские каратели проводили массовые расстрелы и казни мирного населения. Более 500 останков нашли весной 2019 года поисковики экспедиции «Долина» памяти Николая Орлова в рамках всероссийского проекта «Без срока давности». Как сообщали РИА Новости в регионального бюро судебно-медицинской экспертизы, всего были подняты останки 333 взрослых и 188 детей, в том числе 105 детей младше 12 лет.

    Установлено, что в 1942 году для массового убийства советских граждан немецко-фашистскими захватчиками была сформирована «тайлькоманда» полиции безопасности и СД, насчитывавшая более 20 человек, которую возглавляли лица из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения, в качестве исполнителей в нее также вошли выходцы из Латвийской ССР. Организатором расправ стал немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Вместе с тем непосредственные исполнители преступлений к уголовной ответственности не привлекались, их преступным действиям процессуальная оценка не давалась.

    Всего с 18 декабря 1943 года по 2 апреля 1944 года личный состав 19-й латышской дивизии войск СС участвовал в карательных акциях, в ходе которых было уничтожено 23 деревни, в тринадцати из них расстреляно до 1300 человек.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •