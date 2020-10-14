ФСБ опубликовало документы о зверствах латышских карателей в годы войны

Латышские каратели, в годы Великой Отечественной войны в рядах эсэсовцев участвовавшие в геноциде мирных граждан, после войны объединялись в ряды «лесных братьев» и под руководством бывших гитлеровских диверсантов продолжали систематический террор в отношении жителей Латвийской ССР, свидетельствуют архивные материалы УФСБ по Владимирской области.

ечь, в частности, идет об обвинительном заключении, вынесенном министерством государственной безопасности ЛатССР в декабре 1948 года в отношении почти 20 человек. Они обвинялись в измене Родине, совершении терактов и призывах к свержению государственного строя, передает РИА «Новости».

Как отмечалось в обвинении, после разгрома гитлеровской Германии на территории Курляндии (западная часть Латвии) остались многие служащие нацистских карательных органов, участники диверсионных и террористических организаций, которые, перейдя на нелегальное положение, объединялись в банды, ставившие своей целью продолжение борьбы против СССР путем диверсий, террора, грабежей и т.д.

Одну из таких бандвозглавил бывший член разведывательно-диверсионной организации «Ягдфербанд-СС Остланд» Юрис Круст, указывалось в обвинении. «Ягдфербанд-СС Остланд» была в годы войны создана германской разведкой для подрывной работы. Организация комплектовалась членами латышских формирований, входивших в состав курляндской группировки немецких войск, участниками военно-фашистской организации «Айзсарги», полицейскими и немецкими пособниками. Подавляющее большинство из них прошло подготовку в германских разведывательных школах и на специальных курсах при штабе Латышского легиона СС.

Банда Круста только в 1947-1948 годах совершила свыше 50 террористических и бандитских актов, отмечалось в обвинении. Так, в мае 1947 года бандиты убили участкового милиции Лутринськой волости Кулдигского уезда Бумелиса, в августе того же года – офицера Советской армии Зайкова, а в сентябре намеревались уничтожить министра совхозов Латвийской ССР Вациетиса, но по ошибке напали на машину министерства государственной безопасности ЛатССР и убили одного человека.

Продолжая чинить расправы, бандиты Круста в ноябре 1947 года совершили налет на один из хуторов Кулдигского уезда, где убили председателя местного волостного исполнительного комитета, участкового уполномоченного милиции и трех советских активистов, ранили шесть человек, из которых двое впоследствии скончались.

В апреле 1948 года той же бандой был зверски повешен депутат Яунмуйжского сельсовета Лутриньской волости Бабрис, расстреляны двое комсомольцев и один депутат того же сельсовета.

По делу банды Круста-Фрейманиса проходило и более полутора десятков их пособников из числа граждан Латвии, оказывавших помощь преступникам. Многие латышские каратели из числа участников «Самоохраны» в ходе Великой Отечественной войны вошли в состав Латышского легиона СС.

К настоящему времени установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности.

Латышские каратели в составе прочих подразделений уничтожали мирное население и в других областях СССР. В мае прошлого года Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту геноцида в 1941-1943 годах в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область).

Там в годы Великой Отечественной войны нацистские каратели проводили массовые расстрелы и казни мирного населения. Более 500 останков нашли весной 2019 года поисковики экспедиции «Долина» памяти Николая Орлова в рамках всероссийского проекта «Без срока давности». Как сообщали РИА Новости в регионального бюро судебно-медицинской экспертизы, всего были подняты останки 333 взрослых и 188 детей, в том числе 105 детей младше 12 лет.

Установлено, что в 1942 году для массового убийства советских граждан немецко-фашистскими захватчиками была сформирована «тайлькоманда» полиции безопасности и СД, насчитывавшая более 20 человек, которую возглавляли лица из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения, в качестве исполнителей в нее также вошли выходцы из Латвийской ССР. Организатором расправ стал немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Вместе с тем непосредственные исполнители преступлений к уголовной ответственности не привлекались, их преступным действиям процессуальная оценка не давалась.

Всего с 18 декабря 1943 года по 2 апреля 1944 года личный состав 19-й латышской дивизии войск СС участвовал в карательных акциях, в ходе которых было уничтожено 23 деревни, в тринадцати из них расстреляно до 1300 человек.