Очевидцы рассказали о попытке нижегородского стрелка убить ребенка

Очевидцы рассказали подробности происшествия в нижегородском селе, где мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли несколько человек.

«Он шел и стрелял. Люди, кто понял, что происходит, прятались. Народ был на улицах – четыре часа, еще светло. Дети были. Мальчик маленький увидел, что он стреляет, закричал сильно и побежал. Он в него стрелял, но не попал», – рассказала Надежда Кузьмичева РИА «Новости».

Нападавший стрелял и по балкону в доме напротив, где сидела 97-летняя бабушка. Пенсионерке удалось уцелеть.

«Я сидела на балконе, только встала – как бахнуло вдруг... А меня как меня Бог увел – цела», – сказала Раиса Денисовна. Она продемонстрировала пулевые отверстия в балконе.

12 октября 18-летний Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. Стрельбу спровоцировал конфликт парня со своей бабушкой. Сотрудники ОМОН и СОБР были направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника. Отмечалось, что молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское. Молодому человеку проведут посмертную психиатрическую экспертизу.