Названа причина стрельбы в Нижегородской области

Конфликт 18-летнего парня со своей бабушкой спровоцировал стрельбу в Борском районе Нижегородской области, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, причиной стрельбы, которую устроил 18-летний местный житель, стал конфликт между ним и его бабушкой. Он ранил женщину из ружья. Позже ее удалось реанимировать, сейчас состояние очень тяжелое. Далее он убил соседа, а после застрелил двоих человек на остановке, поскольку был в невменяемом состоянии», – сказал источник ТАСС, отметив, что молодой человек ранил еще двоих женщин на остановке.

Между тем бабушка стрелка скончалась от полученных ранений, передает портал «Нижний Новгород Онлайн».

По данным источника, молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним.

«При себе у него могут быть два гладкоствольных ружья и порядка 40 патронов к ним. Возможно, он скрылся с места ЧП на автомобиле Kia», – добавил источник.

В свою очередь в пресс-службе Росгвардии сообщили, что 18-летний молодой человек является законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года.

«Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Нижегородской области направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника», – добавили в пресс-службе.

Напомним, вечером 12 октября молодой человек устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. В результате погибли три человека, еще трое пострадали.