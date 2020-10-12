Под Нижним Новгородом обстреляли автобус, есть погибшие

Во время обстрела рейсового автобуса в Нижегородской области четыре человека погибли, еще трое получили ранения.

Неизвестный открыл огонь из ружья по рейсовому автобусу в Нижегородской области. После расстрела злоумышленник с рюкзаком и ружьем скрылся в лесу. Сейчас его разыскивает полиция, передает Рен ТВ.

Трагедия произошла на остановке, когда пассажиры ждали автобус. Причины произошедшего неизвестны.

По данным телеканала, злоумышленником является 40-летний мужчина по имени Андрей.

В настоящий момент силовики прочесывают лес в поисках преступника.

Кроме того, полиция подтвердила факт обстрела рейсового автобуса и остановки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу в сторону остановки общественного транспорта и маршрутного автобуса в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся», – цитирует ТАСС сообщение.

В полиции призвали жителей Борского района соблюдать осторожность из-за вооруженного преступника, который пока не задержан.

«Обращаемся к жителям Борского района с призывом проявлять осторожность в связи с тем, что преступник вооружен. Просим также откликнуться владельцев автомобилей, оснащенных видеорегистраторами, проезжавших сегодня в период с 15:45 мск по настоящее время в районе поселка Большеорловское информация может помочь раскрытию особо тяжкого преступления», – добавили в пресс-службе.

Неделю назад сообщалось, что один человек погиб, четверо взрослых и двое детей пострадали в результате стрельбы в американской Атланте (штат Джорджия).