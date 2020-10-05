В США при стрельбе в магазине один погиб человек, есть раненые

Один человек погиб, четверо взрослых и двое детей пострадали в результате стрельбы в американской Атланте (штат Джорджия).

По данным телеканала Fox 5 Atlanta, неизвестный открыл огонь по группе людей в супермаркете, передает RT.

Отмечается, что стрельбе предшествовала ссора двух женщин. Одна из них в настоящее время задержана. Один пострадавший несовершеннолетний находится в критическом состоянии.

Ранее в штате Орегон в перестрелке с полицией погибли три человека, включая подозреваемого, инцидент произошел возле города Сейлем.