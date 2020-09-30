В перестрелке с полицией в США погибли три человека

В штате Орегон в перестрелке с полицией погибли три человека, включая подозреваемого, инцидент произошел возле города Сейлем, сообщили в правоохранительных органах.

Перестрелка произошла днем 28 сентября, передает РИА «Новости». В полицию поступил вызов о захвате заложников, сотрудники выехали на место происшествия. После этого офис шерифа округа Марион сообщил, что в результате происшествия погибло несколько человек.

Полиция Орегона уточнила, что полицейские на месте установили контакт с подозреваемым 34-летним Хесусом Лопесом-Тиноко, они попытались разрешить ситуацию мирным путем.

Помощники шерифа, услышав выстрелы, ворвались внутрь, и один из них открыл огонь.

В доме нашли тела 24-летней девушки и 11-летнего мальчика, оба умерли от огнестрельных ранений. Также в доме были 43-летняя женщина с ранением, и 13-летний мальчик. Этот ребенок не пострадал. Женщину госпитализировали.

Также найдено тело подозреваемого Лопеса-Тиноко.

«Помощник шерифа Рики Киттелсон был отправлен в административный отпуск согласно протоколу», – отметили в полиции.

Ранее в результате стрельбы в одном из зданий американского города Уотерлу (штат Айова) погиб человек, еще 11 получили ранения.

До этого в результате стрельбы в американском Луисвилле пострадали сотрудники полиции. Кроме того, 19 сентября стрельба произошла в охваченном протестами американском Рочестере.