Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом найден мертвым

Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, где погибли три человека, нашли мертвым, сообщают СУ СК и ГУ МВД по региону.

Как сообщили в СК, «недалеко от места, где все произошло», было «найдено тело». В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что тело в лесополосе нашли правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий недалеко от окраины поселка Большеорловское, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Двое жителей Борского районе Нижегородской области, которые стали очевидцами стрельбы, рассказали подробности случившегося, передает Рен ТВ. Один из очевидцев рассказал, что услышал выстрелы, когда находился на дороге. Он видел, что злоумышленник стрелял в бабушку. Еще один местный житель отметил, что молодой человек стрелял по людям, включая свою бабушку. «Ну трое наглухо, трое раненых», – рассказал он. Очевидцы отметили, что знают этого юношу, так как он живет в одном из ближайших домов.

Сообщалось, что молодой человек готовился к совершению преступления заранее, для этого он оформил разрешение на оружие, которое получил меньше месяца назад.

СК России опубликовал на своем YouTube-канале видео обысков в квартире, где жила бабушка стрелка в Нижегородской области. На кадрах видны следы крови на полу перед дверью.

12 октября Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. В результате погибли три человека, еще несколько пострадали. Стрельбу спровоцировал конфликт 18-летнего парня со своей бабушкой. Сотрудники ОМОН и СОБР были направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника. Отмечалось, что молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. В пресс-службе Росгвардии сообщали, что преступника начнут искать беспилотники с тепловизорами. Была опубликована ориентировка на подозреваемого в стрельбе.