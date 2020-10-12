Опубликована ориентировка на подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом

Поисково-спасательный центр «Рысь» опубликовал ориентировку на подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области.

Центр приводит ориентировку, в которой сообщается, что «Монахов Данил Михайлович 2002 года рождения подозревается в убийстве, совершенном 12 октября 2020 года в поселке Большеорловское». При себе он «имеет два охотничьих ружья и около 40 патронов». Отмечается, что подозреваемый «может передвигаться» на белом автомобиле Kia Seed «гос. номер Н783СМ 152» или на Kia Spectra Н597СХ 152, передает РИА «Новости».

Как сообщается на сайте Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Нижегородской области «доложить о ходе расследования уголовного дела и проведенных первоначальных следственных действиях». Он поручил следователям «досконально изучить все версии произошедшего», установить «мотив совершенного преступления и оперативно доложить об обстоятельствах преступления и принимаемых следствием мерах». Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

СК России опубликовал на своем YouTube-канале видео обысков в квартире, где жила бабушка стрелка в Нижегородской области. На кадрах видны следы крови на полу перед дверью.

Вечером 12 октября молодой человек устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. В результате погибли четыре человека. Стрельбу спровоцировал конфликт 18-летнего парня со своей бабушкой, которая позже скончалась от полученных ранений. Сотрудники ОМОН и СОБР были направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника.