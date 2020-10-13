В магазине Нижнего Тагила одну и ту же маску выдали покупателям несколько раз

Роспотребнадзор решил поверить сообщения о том, что в нижнетагильском магазине выдают покупателям одну и ту же одноразовую маску, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Нижнетагильскому территориальному отделу управления Роспотребнадзора дано поручение проверить появившуюся информацию», – цитирует РИА «Новости» сообщение.

Ранее пользователи в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» сообщили, что на кассе местного магазина «Пятерочка» ему выдали одноразовую маску, а после совершения покупки потребовали вернуть кассиру. Продавец, по словам автора сообщения, предложил эту же маску другим покупателям.

Ране российский вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций центра Гамалеи Виктор Зуев предположил, что ужесточение штрафов за несоблюдение масочного режима может предотвратить распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом.